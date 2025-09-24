24 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,19 puan artarak 11.366,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.133,23 puanı, en yüksek 11.423,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 9,76 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 12.571,02 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,77 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 1,57 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,71 ve mali endeks yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,16 ve sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi 1 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye gerilerken, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya’da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının, ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 752,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 752,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 147 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,3436, satışta 41,5093 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,3085, satışta 41,4740 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1741, sterlin/dolar paritesi 1,3453 ve dolar/yen paritesi 148,755 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 68,1 dolardan işlem görüyor.