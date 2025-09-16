“2027’de borsaya açılmayı planlıyoruz”

Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde 1997’den bu yana istikrarlı bir büyüme grafiği çizen Başarsoft, bugün yalnızca navigasyon ve harita çözümleriyle değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli altyapı ve akıllı şehir uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Kuruluşunu, “Sokakta altyapı arızası olduğunda evde birkaç hizmet birden kesiliyor, bunu teknolojiyle çözebiliriz” diyerek yola çıkan üç genç mühendisin girişimcilik hikâyesi üzerine inşa eden şirket, bugün kargo teslimatlarının, fast-food siparişlerinin ve 112 acil çağrı merkezlerinin en kritik süreçlerinde kullanılan milli yazılımların üreticisi konumunda.

200’den fazla sektörde kullanılan Başarsoft teknolojileri, Türkiye’nin yanı sıra Amerika’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada da tercih ediliyor. Şirket, cirosunu 2026 yılında 1 milyar TL seviyelerine taşımayı hedefliyor. Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, “30’uncu yılımızı kutlayacağımız 2027 yılında borsaya açılmış bir şirket olmayı planlıyoruz.” diyor.

Küçükpehlivan ile global pazarda büyüme planlarını, akıllı haritalara yönelik yatırımlarını ve 2027’de gerçekleştirmeyi planladıkları halka arz sürecini konuştuk.

Başarsoft'un kuruluş hikâyesini ve bugünkü vizyonunu bizimle paylaşır mısınız?

Başarsoft, 1997 yılında Ankara’da üç genç mühendisin, “Sokakta altyapı arızası sebebiyle bir yer kazıldığında, evde en az iki-üç hizmet kesiliyor; bunu çözmek için teknoloji kullanalım.” demesiyle başlayan bir yolculukta kuruldu. Bilgisayar, elektronik ve çevre mühendisliği disiplinlerindeki uzmanlıklarımız sayesinde hem sorunu görmek hem de çözüm üretmek için gerekli bilgi birikimine ulaşmış olduk. Sıfır sermaye ile bir arkadaşımın eşine ait olan Başar Emlak ofisinin arka odasında işe başladık. İlk atılım ise Medine Belediyesi için geliştirdiğimiz Kent Bilgi Sistemi Projesi ile oldu. Bu sayede 2001–2005 yılları arasında hem uluslararası tecrübe kazandık hem de iç pazardaki referans eksikliğimiz kapatmış olduk. Ardından, tüm Türkiye’yi kapsayan sayısal harita eksikliğini görerek, ülkenin sokak sokak haritasını üretmek üzere yollara düştük. 2006 yılında Garmin ve IGO, müşterilerimiz arasına katıldı. 2007 yılında ise Google Maps harita altyapısında, Başarsoft’un ürettiği haritalar kullanılmaya başlandı. Akıllı telefonlardaki ücretsiz navigasyon uygulamalarına kadar, araçların camlarına takılan taşınabilir GPS cihazları pazarda popüler oldu ve 2011 yılında Başarsoft, yüzde 90 pazar payıyla bu segmentte lider konuma ulaştı. Vizyonumuz, yerelde geliştirdiğimiz milli teknolojilerimizi ihraç eden bir şirket haline gelmek. Milli pazarda elde ettiğimiz liderliğin verdiği güçle güncellediğimiz hedefimiz; yakın coğrafya komşularımız ile Avrupa ve Afrika gibi farklı niteliklerdeki pazarlarda yeni müşteriler edinmek ve gelirlerimizin yüzde 50’sini yurt dışı pazarlardan sağlamak.

Harita tabanlı teknolojileriniz en çok hangi sektörlerde kullanılıyor?

200’den fazla farklı sektörlerde kullanılan Başarsoft’un dijital harita altyapısı ve yazılımları, sunduğu çözümlerle de pazar lideri. Bugün kargo gönderilerinin yüzde 90’ından fazlası; fast-food sektöründeki eve teslimatların yüzde 80’i, adreslerine en hızlı rotalarla Başarsoft çözümleri sayesinde ulaştırılıyor. Türkiye’nin en güçlü ve en güncel yerli navigasyon altyapımız, hâlen birçok ticari projede, yedi ayrı acil yardım hattının tek çatıda toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de Başarsoft teknolojileri kullanılıyor. Başarsoft’un patentli yazılımı sayesinde 112’ye gelen çağrıların koordinatlarını oluşturma süreleri, 85-90 saniyelerden 17 saniyeye düştü. Türkiye geneli 5 bin 400 adet ambulansta kullanılan navigasyon altyapısı, ‘emniyet şeridi’ bulunan yolları öncelikli hale getirerek daha hızlı rotalamanın yanı sıra; intikal sırasında kazaya karışan ambulans sayısında da yüzde 55 oranında bir düşüş sağlandı. Önümüzdeki iki yıl içinde de bu hizmetin tüm itfaiye ve polis araçlarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye’de navigasyon pazarındaki kullanıcı sayınız veya pazar payınız nedir?

Başarsoft pazar liderliğini, sektör ihtiyaçlarını çok önceden öngörerek, müşterilerine sunduğu güçlü sayısal harita altyapı ve bu altyapı üzerinden sunduğu ürün ve çözümler sayesinde kazandı. Günümüzde 21 milyon binanın kapısına kadar rotalama yapabilen Başarsoft harita altyapısı; 5 milyondan fazla özel ve kamu işletmesini haritalarına işlemiş durumda. 200 farklı sektöre hizmet veren bu altyapı, aynı zamanda 4 milyon işletmenin bilgilerini sokak fotoğrafları ile servis edebiliyor. Kendi geliştirdiğimiz harita sunum teknolojisi sayesinde, global rakiplerimiz yılda bir ya da birkaç yılda bir güncelleme yaparken; Başarsoft müşterilerinin ihtiyaçlarına göre aylık hatta, günlük güncellemeler yapabiliyor. Yine Başarsoft’un yerli-milli anlayışla geliştirdiği rakipsiz ürünü BMS – Başar Map Server, birçok banka ve GSM şirketinde kendi sunucularında çalışabildiği gibi, kendi geliştirdiğimiz çözümlerimizin de harita altyapısı olarak kullanılıyor.

Türkiye’nin harita ve navigasyon teknolojilerinde yerli bir marka olarak Başarsoft'un farkını nasıl tanımlarsınız?

Başarsoft’un kurulduğu yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde kullanılan yerli yazılım oranı çok düşükken; günümüzde Başarsoft, yüzde 100 kendi yerli-milli yazılımları ile hizmet veriyor.

Yapay zekâ ve büyük veriyi ürünlerinizde nasıl kullanıyorsunuz?

Son yıllarda iş süreçlerimizde yapay zekâyı da kullanmaya başladık. Bu sayede ciddi verimlilik artışı da sağladık. Örneğin sahadan topladığımız bilgileri, araçlarımızın çektiği videolardaki detayları, yapay zekâ araçlarıyla tespit ediyor; gerektiğinde operatör onayıyla haritalarımıza işliyoruz. Böylece daha kısa sürede, çok daha fazla veriyi güncelleyebiliyoruz. Müşterilerimiz için drone’larla topladığımız görüntüleri sınıflandırarak da şebeke yönetiminde öngörüler sunabiliyoruz. Örneğin kopmak üzere olan elektrik kablolarını, bozuk şebeke elemanlarını daha düşük maliyetlerle tespit edebiliyoruz.

Akıllı şehirler için geliştirdiğiniz çözümlerden örnekler verebilir misiniz?

Başarsoft’un geliştirdiği hemen her ürün, çözüm ve yazılım, aynı zamanda akıllı şehir çözümleri de içermektedir. Özellikle altyapı yönetiminde güçlü çözümler geliştiren Başarsoft, elektrik, su, doğalgaz, telekom ve internet altyapılarının yönetiminde de pazar lideri. Elektrik şebekelerindeki trafolar, direkler, kutular gibi binlerce elemanın arıza, bakım ve yenileme süreçlerinin optimum hız ve maliyetlerle yönetilebilmesi için geliştirdiğimiz yazılımlar, işletmelerin ve hanelerin kesinti sürelerini en aza indiriyor. Benzer şekilde doğalgaz, su, telefon, fiber ve kablo TV şebekeleri de bu çözümlerle yönetilebiliyor. İklim krizi nedeniyle içme ve sulama suyunun öneminin artmasıyla birlikte, Başarsoft olarak kentlerde su kayıp ve kaçaklarını azaltmaya yönelik çözümler de geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tarımsal sulama alanında da çalışmalar planlıyoruz.

Global pazarda Türk bir teknoloji markası olarak rekabet gücünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başarsoft’un global pazarda ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Ancak Türkiye hâlen dışarıda daha çok turizm ve tekstil ülkesi olarak biliniyor. Oysa rakiplerimiz Polonya, Hindistan, Ukrayna, Macaristan gibi ülkeler, uzun süredir teknoloji alanında yetenek havuzu oluşturmuş durumda. Son yıllarda yazılım ihracatı ve oyun sektöründeki başarılarımız bize umut veriyor. Türkiye’nin teknoloji ve tarım alanlarında öne çıkan ülkelerden biri olması, en büyük temennimiz.

Yurt dışına ilişkin gerçekleştireceğiniz proje ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Amerika’da elektrik dağıtım şirketleri için çözümlerimiz mevcut. Arnavutluk’ta telekom çözümleri sunduk. Uganda ve Togo’da arazi ve elektrik şebekesi projeleri geliştirdik. GfK ve Nestlé gibi global müşterilerimiz memnuniyetleri sayesinde ürünlerimizi Hindistan’dan Suudi Arabistan’a, Mısır’dan Fas’a kadar geniş bir coğrafyada kullandı. 2025 başında Ticaret Bakanlığı’nın yazılım ve teknoloji şirketleri için geliştirdiği E-Turquality programına dahil olduk. Bu sayede yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerimiz, bakanlık destekleriyle de hız kazanacak. Önümüzdeki dönemde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Avrupa ve Amerika hedef pazarlarımız olacak.

Bu pazarlarda nasıl bir stratejiyle ilerleyeceksiniz?

Yurt dışı planlarımız iki alanda ilerleyecek. Birincisi, Türkiye için geliştirdiğimiz altyapı, rotalama ve yapay zekâ çözümlerini yerelleştirerek satmak. Bunun yanı sıra harita üretim teknolojimizi ve bilgi birikimimizi ilgili ülkelerdeki partnerlerle paylaşmak. Böylece Ürdün, Özbekistan gibi ülkelerde de hızlı ve uygun maliyetli harita üretimleri yapılabilecek, kamu ve özel sektörün büyük teknoloji devlerine olan bağımlılıkları da büyük oranda azaltılabilecek.

Yıllık AR-GE bütçenizin cirosuna oranı nedir ve bu alanda kaç kişilik bir mühendis ekibiniz var?

Bir araştırmaya göre Başarsoft, Türkiye’de AR-GE harcamalarında 112’nci sırada. 92 AR-GE mühendisimiz tarafından yürütülen 12 projemiz var. 2024’te 137 milyon TL olan bütçemiz, 2025’te 180 milyon TL’ye çıkacak. Bu miktar, ciromuzun yüzde 25–30’una karşılık geliyor. Önümüzdeki yıllarda da AR-GE yatırımlarımız için bu oranı koruyacağız. Odağımızı AR-GE sonrası ÜR-GE ve satış – pazarlamaya kaydırmış durumdayız.

Önümüzdeki 3 yıl için büyüme hedefleriniz nelerdir? Gelir veya ihracat açısından öngörüleriniz neler?

Sektörde global olarak yüzde 15–20 büyüme trendi var. Biz de buna uygun şekilde büyüyoruz. 2024 ciromuz 500 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 hedefimiz 750 milyon TL, 2026 hedefimiz ise 1 milyar TL’ye ulaşmak. İhracat payımızı orta vadede yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarmayı planlıyoruz. 30’uncu yılımızı kutlayacağımız 2027 yılında borsaya açılmış bir şirket olmayı planlıyoruz. Tüm iş planlarımızı bu vizyona göre kurguladık ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz.

“SON KULLANICIYA YÖNELİK UYGULAMA ÇIKARABİLİRİZ”

“Büyük şehirlerde, iş yerlerinin personel taşımacılığında kullanılan servis araçlarının rotalarını optimize etmek üzere geliştirdiğimiz bulut tabanlı Rotaban çözümümüz, bugün 150–200 çalışandan 10 binin üzerinde çalışana sahip işletmelere kadar, birçok kurumda kullanılıyor. Bu sayede zamandan, yakıttan, servis araç sayısından ciddi oranlarda tasarruf sağlanıyor. Türkiye’de hâlen son kullanıcıya özel bir uygulamamız yok. Ancak bugün kullanılan Google Maps, Apple Maps, Yandex Navi gibi uygulamalarda, farklı tarihlerde güncellenen harita içeriklerimiz bulunuyor. Özellikle Apple Maps, sık güncellemeleri sayesinde, giderek daha popüler hale geliyor. Yakın zamanda kendi geliştirdiğimiz yazılım tabanlı ücretsiz bir son kullanıcı uygulaması da çıkarabiliriz.



“AKILLI HARİTALARA YATIRIM YAPACAĞIZ”

“Günümüzün moda kavramı olan yapay zekâ, yalnızca tam anlamıyla dijitalleşebilen işletmeler için fırsat yaratacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde, teknoloji yenileme yatırımları hız kazanacak. Geçmişte blok zincir ve kripto para alanında bir yatırımımız oldu. Ancak regülasyonların yetersizliği ve hızla artan bariyerler nedeniyle, istediğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bu yüzden artık yalnızca kendi uzmanlık alanımızda, yani konum tabanlı teknolojiler ve akıllı haritalar konusunda yatırım yapmayı planlıyoruz.”

