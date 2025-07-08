Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Bulgaristan'ın gelecek yıl başında euro'ya resmen geçiş için gereken kriterleri karşıladığını doğrulayan rapor, 531 "Evet", 67 "Hayır" oyu ile kabul edildi.

Böylece, AP milletvekilleri, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro Bölgesi'ne dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiği yönünde görüş vermiş oldu.

AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay, 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında euroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

340 milyon kişi euro kullanıyor

Euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın euro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

Euro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.