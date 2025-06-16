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Bundesbank Başkanı: Çatışmalar ekonomiyi ve fiyatları etkileyebilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın başta petrol fiyatları olmak üzere olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyardı.

16 Haziran 2025 | 12:34
Bundesbank Başkanı: Çatışmalar ekonomiyi ve fiyatları etkileyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Frankfurt Euro Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Alman ekonomisinin yeni hükümetin harcama planlarıyla daha önce beklenenden daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Almanya'da sürdürülebilir yüksek büyümenin ancak yapısal düzenlemelerin de yapılmasıyla mümkün olabileceğine de işaret eden Nagel, “Para harcamak tek başına yeterli değildir.” dedi.

Nagel, Almanya'da iş gücü arzının genişletilmesi, enerji dönüşümünün daha da ilerletilmesi, planlama ve onay prosedürlerinin hızlandırılması ve aşırı bürokrasinin azaltılması gerektiğini anlatarak, “Ardından, altyapı, araştırma, inovasyon, dijitalleşme ve savunma için sağlanan ek fonlar etkin ve verimli bir şekilde kullanılırsa, artan hükümet harcamaları büyümeyi sürdürülebilir ve daha yüksek bir yola sokabilir. Bu Almanya için bir başarı öyküsüne dönüşebilir.” ifadelerini kullandı.

İsrail ve İran arasındaki savaşın ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nagel, Orta Doğu'daki durumun nasıl gelişeceğini değerlendirmenin hala zor olduğunu ve bu nedenle ekonomik etkinin henüz somut olarak tahmin edilemediğini belirtti.

Nagel, “Uzun süreli ve ciddi bir çatışmanın ortaya çıkması halinde, örneğin petrol fiyatları önemli ölçüde artabilir. O zaman ekonomik görünüm, hem ekonomi hem de fiyatlar açısından bugün size anlattıklarımdan belirgin bir şekilde farklı olabilir.” diye konuştu.

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
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