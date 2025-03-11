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Bundesliga'da tarihi zirve: Gelirlerde rekor var

Almanya Birinci ve İkinci Futbol Ligi'nde mücadele eden kulüpler, 2023-2024 sezonunda gelir, vergi, istihdam ve seyirci sayılarında rekorlara imza attı. İşte detaylar...

11 Mart 2025 | 16:19
Bundesliga'da tarihi zirve: Gelirlerde rekor var

Almanya Bundesliga'dan bir rekor haberi var. Alman Birinci ve İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden kulüplerin 2023-2024 sezonundaki gelirleri açıklandı. Alman profesyonel futbolu, gelir, vergi, istihdam ve seyirci sayılarında rekorlara ulaşarak büyüme trendini sürdürdü.

Gelirlerde Tarihi Artış

  • Liglerdeki 36 kulübün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 5,87 milyar avroya ulaştı.
  • Önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 5,24 milyar avro olarak kaydedilmişti.
  • Almanya İkinci Futbol Ligi yani Bundesliga 2 kulüpleri ilk kez 1 milyar avro gelir sınırını aştı.

Finansal Durum ve İstihdam

  • 2023-2024 sezonunda, Bundesliga'da 9, Bundesliga 2'de ise 8 kulüp kar elde etti.
  • Kulüpler, 62 bin kişiye istihdam sağlayarak yeni bir rekora imza attı.
  • Devlet, vergi ve harçlar yoluyla 1,66 milyar avro gelir elde etti.

Seyirci İlgisi Rekor Seviyede

  • Seyircilerin artan ilgisi, kulüplerin bilet satışlarını olumlu etkiledi.
  • Geçen sezon 20,7 milyon bilet satılarak rekor kırıldı.
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