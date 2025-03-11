Almanya Bundesliga'dan bir rekor haberi var. Alman Birinci ve İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden kulüplerin 2023-2024 sezonundaki gelirleri açıklandı. Alman profesyonel futbolu, gelir, vergi, istihdam ve seyirci sayılarında rekorlara ulaşarak büyüme trendini sürdürdü.

Gelirlerde Tarihi Artış

Liglerdeki 36 kulübün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 5,87 milyar avroya ulaştı.

Önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 5,24 milyar avro olarak kaydedilmişti.

Almanya İkinci Futbol Ligi yani Bundesliga 2 kulüpleri ilk kez 1 milyar avro gelir sınırını aştı.

Finansal Durum ve İstihdam

2023-2024 sezonunda, Bundesliga'da 9, Bundesliga 2'de ise 8 kulüp kar elde etti.

Kulüpler, 62 bin kişiye istihdam sağlayarak yeni bir rekora imza attı.

Devlet, vergi ve harçlar yoluyla 1,66 milyar avro gelir elde etti.

Seyirci İlgisi Rekor Seviyede