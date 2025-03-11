Almanya Bundesliga'dan bir rekor haberi var. Alman Birinci ve İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden kulüplerin 2023-2024 sezonundaki gelirleri açıklandı. Alman profesyonel futbolu, gelir, vergi, istihdam ve seyirci sayılarında rekorlara ulaşarak büyüme trendini sürdürdü.
Gelirlerde Tarihi Artış
- Liglerdeki 36 kulübün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 5,87 milyar avroya ulaştı.
- Önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 5,24 milyar avro olarak kaydedilmişti.
- Almanya İkinci Futbol Ligi yani Bundesliga 2 kulüpleri ilk kez 1 milyar avro gelir sınırını aştı.
Finansal Durum ve İstihdam
- 2023-2024 sezonunda, Bundesliga'da 9, Bundesliga 2'de ise 8 kulüp kar elde etti.
- Kulüpler, 62 bin kişiye istihdam sağlayarak yeni bir rekora imza attı.
- Devlet, vergi ve harçlar yoluyla 1,66 milyar avro gelir elde etti.
Seyirci İlgisi Rekor Seviyede
- Seyircilerin artan ilgisi, kulüplerin bilet satışlarını olumlu etkiledi.
- Geçen sezon 20,7 milyon bilet satılarak rekor kırıldı.