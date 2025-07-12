Burkhard: Rusya bizi Avrupa'da baş düşmanı olarak görüyor

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Rusya'nın Fransa'yı "Avrupa'daki baş düşmanı" olarak gördüğünü ifade etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, başkent Paris'teki Savunma Bakanlığında basın toplantı düzenledi. Burkhard, Rusya'nın Fransa'yı "Avrupa'daki baş düşmanı" olarak gördüğünü ifade etti. Rusya'nın Paris'i başlıca düşman olarak görmesinin büyük ölçüde Fransa'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de başlayan savaşta verdiği destekten kaynaklandığını belirten Burkhard, "Bu, (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in açıklamasıydı" ifadelerini kullandı.

Burkhard, Fransa'nın şu anda Rusya tarafından doğrudan bir saldırı tehdidi altında olmadığını, ancak Putin'in hibrit savaş yürütmek için dezenformasyon, siber saldırılar ve casusluk gibi birçok başka seçeneğe sahip olduğunu söyledi. Burkhard, tüm bunların Rusya'nın "güçlü bir tehlike" olarak şu anda sürdürdüğü faaliyetler olduğunu, bunların arasında deniz altı altyapısına sabotaj, Fransa'da dezenformasyon kampanyaları ve casusluk eylemleri gibi yöntemlerin bulunduğunu dile getirdi. Burkhard, Fransa'nın artık Rusya'ya karşı kendini birden fazla cephede savunmak zorunda olduğunu vurguladı.

Burkhard, Rus uydularının uzaydaki manevralarının "uydularının yörüngelerini engellemek ve onları gözetlemek" amacıyla yapıldığını dile getirdi. Rus nükleer denizaltılarının düzenli olarak Kuzey Atlantik ve Akdeniz'e girdiğini ve Fransa ve aynı zamanda İngilizler için de önemli olan bölgeleri gözetlemek istediklerini söyleyen Burkhard, havada Karadeniz, Suriye, Akdeniz ve bazen de Kuzey Atlantik üzerinde Rus uçaklarıyla sık sık sürtüşmeler yaşandığını belirtti. İHA

