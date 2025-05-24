Cannes Festivali öncesi elektrik krizi... Fransa'da hayat durma noktasına geldi

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Fransız basınına göre, 160 bin hane elektrikten mahrum kaldı. Kesinti, trafik ışıklarının sönmesine yol açarak yollarda tıkanmalara neden oldu. Ayrıca, mağaza ve restoranlarda ışıkların kapanmasıyla birlikte sadece nakit ödeme yapılabildi. İnternet kesintileri de yaşanırken, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın da çevrimdışı olduğu bildirildi.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı.

Yerel yetkililerin bildirdiği kesinti sonrası, birçok kişi sokaklarda beklemeye başladı.

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi.

Önceki Kesintileri Hatırlattı

Bu olay, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa'nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı elektriksiz bırakan geniş çaplı kesintilerin ardından meydana geldi. Fransa Info radyosu, son kesintinin bir elektrik hattının düşmesi sonucu yaşandığını belirtti.