İtalya'daki Carrefour süpermarketlerini alıyor: İsmi ne olacak?

Habere göre Carrefour, İtalya'daki süpermarket zincirini gıda devi NewPrinces Spa’ya satıyor. Reggio Emilia merkezli şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada yaklaşık 1 milyar euroluk satın almayı duyurdu.

NewPrinces, Plasmon, Centrale del Latte, Giglio, Polenghi Lombardo ve Delverde gibi birçok tanınmış gıda markasının da sahibi. Yeni anlaşmayla yaklaşık 1000 mağazayı bünyesine katacak olan grup, yetkili kurumların onayının ardından Carrefour Nederland Bv ve Carrefour SA ile işlemi yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Bu satın almayla birlikte NewPrinces’in potansiyel cirosu 11 milyar euroya ulaşacak. Böylece şirket, ciro açısından İtalya’nın en büyük ikinci, istihdam açısından ise en büyük gıda şirketi olacak.

Grup Başkanı Angelo Mastrolia, "Carrefour Italia’nın satın alınması, grubumuzun büyüme yolculuğunda temel bir adımı temsil ediyor," dedi.

NewPrinces’in üç yıl içinde mağazalara Carrefour yerine eski bir İtalyan markası olan Gs adını geri getirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. GS süpermarketleri 1960’larda İtalya’da kurulmuş ve 2010 yılında Carrefour markasıyla değiştirilmişti.