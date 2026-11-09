Çin ajanı iddiası ve sadakatsizlik itirafı: Nvidia CEO'su hakkında soruşturma başlatıldı! Hisseleri nasıl etkiler?

ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang’ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından bağımsız bir soruşturma başlattı.

BBC'de yer alan habere göre; dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Nvidia tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun şirkete ait ticari sırların veya ulusal güvenliğin ihlal edildiğine inanmak için hiçbir nedeni olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca CEO'nun şirketi yönetmeye devam etme kararlılığında olduğu ifade edildi.

Ayrı bir açıklamada Jensen Huang, eşine "sadakatsizlik" ettiğini kabul ederek eşinden ve çocuklarından özür diledi. New York Times'ın haberine göre ABD istihbarat yetkilileri, Jensen Huang ile yakın ilişkisi bulunan Çinli iş kadını Alice Huang'ın Pekin adına casusluk yaptığına inanıyor.

Yaptıklarının "tüm sorumluluğunu" üzerine aldığını belirten Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına, yönetim kuruluna ve hissedarlarına karşı sorumluluklarını yerine getiremediğini ekledi.

Nvidia, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin donanımını üretmede merkezi bir rol oynuyor. Jensen Huang ise 30 yılı aşkın süredir şirketin başında bulunuyor.

Huang açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşime karşı sadakatsiz davrandım. Eylemlerim onu ve çocuklarımızı yaraladı. Yaptığım şeyin hiçbir mazereti olamaz. Derin bir pişmanlık duyuyorum. "Haberlerde dile getirilen ulusal güvenlik kaygılarıyla ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu bağımsız bir soruşturma başlatmıştır. Soruşturmayı destekliyor ve tam iş birliği yapacağımı taahhüt ediyorum. Ülkemi ve şirketimi seviyorum. Nvidia’yı korumaya ve Amerika’nın ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım. Bir Amerikan vatandaşı olmaktan gurur ve minnet duyuyorum."

Nvidia Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan bir bildiride, "Kurucu ve CEO Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olduğu yönündeki son haberlerin ışığında" bir soruşturma başlatılacağı teyit edildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, Nvidia'nın ve hissedarlarının çıkarları açısından hayati önem taşıyan ABD ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik vermektedir. Yönetim Kurulu'nun ulusal güvenliğin ya da Nvidia sırlarının tehlikeye düştüğüne inanmak için bir nedeni olmasa da incelememiz mevcut tüm bilgileri ele alacaktır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, soruşturma haberlerinin ortaya çıkmasından bu yana Nvidia patronuyla konuşmadığını söyledi.

Hisselerde erime var

Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında başlatılan casusluk soruşturması ve Huang'ın kişisel açıklamalarının ardından şirket hisseleri piyasa öncesi ve mesai sonrası işlemlerde sert düştü. Vadeli işlemlerde yüzde 4 ila 6 bandında değer kaybeden Nvidia hisseleri, şirketin 4,5 trilyon dolarlık piyasa değerinde milyar dolarlık anlık bir erimeye yol açtı.