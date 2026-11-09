İhracat iklim endeksinde düşüş devam ediyor: İSO Endeksi Ekim'de üç ayın en düşüğünde

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin Ekim ayı sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Buna göre, Eylül'de 53,2 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, Ekim'de 52,5’e gerileyerek son üç ayın en düşük düzeyine indi. Bununla birlikte endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında belirgin iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece ihracat pazarları iklimi üst üste 34’üncü ay güçlendi.

Ekimde anket kapsamında takip edilen ülkeler arasında ekonomik aktivitedeki en hızlı artış, Türk imalat sanayisi ihracatından yüzde 3,5 pay alan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleşti. Bu ülkede üretim, eylül ayına göre biraz daha yavaş olmakla birlikte hızlı artışını sürdürdü. Benzer şekilde ABD’de de büyüme ivme kaybına rağmen belirgin düzeyde kaldı. Ekimdeki üretim artışıyla birlikte dünyanın en büyük ekonomisinde genişleme süreci 45’inci aya ulaştı.

Türk imalat sanayisi ürünleri için önem taşıyan diğer birçok ihracat pazarında da ekonomik aktivite artmayı sürdürdü. Birleşik Krallık’ta üretim son sekiz ayın en yüksek hızında artarken Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’da da büyüme devam etti. Ekim ayının görece olumsuz gelişmesi ise Fransa ve Romanya’da üretimin yeniden düşüşe geçmesi oldu. Fransa’da eylülde genel olarak yatay seyreden ekonomik aktivite ekimde belirgin şekilde azalırken Romanya’daki azalış üç aylık büyüme döneminin ardından gerçekleşti. Polonya’da imalat sanayisi üretimi gerilemeye devam etti ancak düşüş oldukça sınırlı kalarak beş aylık daralma döneminin en düşük hızında kaydedildi.

En sert daralma Brezilya’da yaşandı

Ekim'de takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitedeki en sert düşüş Brezilya’da yaşandı. Brezilya’da üretim üst üste dördüncü ay belirgin şekilde azaldı ve düşüş Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek hızda gerçekleşti. Firmalar bu gerilemeyi kısmen başkanlık seçiminin yol açtığı aksaklıklarla ilişkilendirdi.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ihracat pazarlarındaki talep koşullarının ekimde iyileşmeye devam ettiğini ancak küresel ekonomik büyümede eylüldeki hızlı tempoya kıyasla bazı yavaşlama sinyalleri görüldüğünü belirtti.

Harker, "Brezilya ve Fransa gibi bazı ekonomilerde siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik, şirketlerin satın alma kararlarını ertelemesine yol açarak talep koşullarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Türk ihracatçılar, 2027’de uluslararası siyasi ortamın daha istikrarlı hale gelerek büyüme beklentilerini desteklemesini umut ediyor." ifadelerini kullandı.