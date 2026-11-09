TMSF'den fon soruşturmasına yönelik yeni adım: İncelemelerin kapsamı genişletilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonlarından ve bu fonlarla bağlantılı hisse senetlerinden elde edilen yüksek kazançların gönüllü iadesine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, bugüne kadar gönüllü iade işlemleri kapsamında 31,6 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

"Fonlara yönelik işlemlere kişilere göre değil, fahiş kazançlar esas alınarak belirleniyor"

TMSF tarafından yapılan açıklamada, tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik işlemlerin kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazançlar esas alınarak belirlenen ve herkese eşit şekilde uygulanan kriterler doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, fonlardaki şüpheli işlemlerden belirlenen tutarın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldığı ve söz konusu kişilere gönüllü iade çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

"İnceleme süresi yalnızca yatırım fonlarıyla sınırlı değil"

Açıklamada, inceleme sürecinin yalnızca yatırım fonlarıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Fonlardaki kaynakların önemli bir bölümünün belirli hisse senetlerine yönlendirildiği ve kazançların bir kısmının bu hisseler üzerinden sağlandığı ifade edildi.

Bu nedenle fonların yoğun yatırım yaptığı hisse senetlerinde de aynı kriterlerin uygulandığı belirtildi. Söz konusu hisselerde şüpheli işlemler yoluyla belirlenen eşiğin üzerinde, enflasyondan arındırılmış fahiş kazanç elde eden kişilerin, ilgili fonlarda yatırımı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın incelemeye alındığı ve gönüllü iadeye davet edildiği bildirildi.

Gönüllü iade işlemleri suçluluk kararı anlamına gelmiyor

TMSF, fonlardan ve bağlantılı hisse senetlerinden sağlanan fahiş kazançların belirlenmesi ve gönüllü olarak iade edilmesine yönelik işlemlerin, kişilerin suçlu veya suçsuz olduğuna ilişkin kesin bir karar niteliği taşımadığını açıkladı.

Manipülasyon ya da başka bir suç unsurunun tespit edildiği dosyalarda ise yargı sürecinin ayrıca ve bağımsız şekilde yürütüldüğü belirtildi.

İncelemelerin kapsamı kademeli olarak genişletilecek

Açıklamada, incelemelerde esas alınan yüksek kazanç eşiklerinin kademeli olarak düşürülerek kapsamın genişletileceği ifade edildi. Küçük yatırımcıların zararına fahiş kazanç elde eden herkesin aynı kriterler çerçevesinde değerlendirileceği kaydedildi.

Bu süreçte bugüne kadar gönüllü iade yoluyla toplam 31,6 milyar lira tahsil edildiği bildirildi.

Öte yandan, yürütülen soruşturmalar kapsamında fonlarda oluşan mali kayıpların karşılanmasında değerlendirilmek üzere şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler de uygulandığı belirtildi.