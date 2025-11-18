Çin'de genç işsizlik oranı belli oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2025 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta yüzde 17,7 iken eylülde yüzde 17,3'e oldu.

Önceki aya göre azalsa da genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan sonbaharda yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

Genel işsizlik oranı yüzde 5 civarında seyrediyor

Ülkede genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor. UİB'nin 14 Kasım'da açıkladığı verilere göre, eylülde yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ekim sonu itibarıyla yüzde 5,1'e gerilemişti.

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Çin'de bu yaz 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.