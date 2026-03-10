TOKİ İstanbul kura çekimi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin sosyal konut projesi kapsamında birçok ilde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından gözler İstanbul etabına çevrildi. Başvuruda bulunan vatandaşlar İstanbul’da yapılacak kura çekiminin tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul kura takvimi belli oldu mu? İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Milyonlarca kişi İstanbul TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ancak, TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı.
Kura çekiminin bu hafta yapılması bekleniyor.
2 TOKİ İstanbul kura çekimi nereden izlenir?
TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
3 Proje kapsamında İstanbul hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?
Megakent İstanbul'da proje kapsamında toplam 100 bin konut inşa edilecek. Konutun hangi ilçelerde inşa edileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
4 TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu mu?
TOKİ İstanbul konut başvurularına ilişkin kabul ve ret listeleri henüz açıklanmadı.
Başvurusu onaylanan ve reddedilenlere ait isim listesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
5 TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilir?
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranına girerek başvuruda bulundukları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ kura sonuçları, noter onayının tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Sonuçlara ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de erişilebiliyor.
6 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kura sonuçlarının, kura çekimi gerçekleştirilip noter onayının ardından duyurulması bekleniyor.
7 TOKİ İstanbul ödeme planı belli oldu mu?
Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ödeme planı belli oldu.
Kampanya dahilinde inşa edilecek evler için yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade seçeneği sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 evlerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL) ve 240 ay vade uygulanacak. Konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
Kentte 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerin yüzde 10 peşinat (245.000 TL) ve 240 ay vadeyle yapılması planlanıyor.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL oldu. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL) ve 240 ay uygulanacak. Evlerin aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.