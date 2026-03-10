TOKİ İstanbul kura çekimi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura tarihi belli oldu mu?

Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ödeme planı belli oldu.

Kampanya dahilinde inşa edilecek evler için yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade seçeneği sunulacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 evlerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL) ve 240 ay vade uygulanacak. Konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

Kentte 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerin yüzde 10 peşinat (245.000 TL) ve 240 ay vadeyle yapılması planlanıyor.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL oldu. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL) ve 240 ay uygulanacak. Evlerin aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.