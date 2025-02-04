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Çin’den misilleme: Google’a soruşturma, ek gümrük vergisi…

Çin, Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi. Pekin yönetimi, ABD'li Google'a da antitekel soruşturması başlattı.

04 Şubat 2025 | 10:34
Son Güncellenme: 04 Şubat 2025 | 11:18
Çin’den misilleme: Google’a soruşturma, ek gümrük vergisi…

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

ABD'nin tek taraflı tarife kararının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu, ABD'nin kendi sorunlarını çözmesine yardım etmeyeceği gibi, Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğine zarar verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, yeni gümrük tarifelerinin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu.

ABD ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Bakanlık ayrıca, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina'nın, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındığını bildirdi.

Söz konusu şirketlerin normal ekonomik alışverişlere, Çin şirketlerinin meşru halklarına ve çıkarlarına zarar verdiği ileri sürülen açıklamada, tedbirin Çin'in "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığı" ifade edildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD, ÇİN'E YÜZDE 10 EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı. AA

 

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