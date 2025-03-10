ARA
DOLAR
36,53
0,16%
DOLAR
EURO
39,69
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
3407,40
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10479,17
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin ihracatına Trump etkisi: Artış yavaşladı

Çin'in ihracatındaki artış, yılın ilk iki ayında, ABD'de göreve başlayan Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve "ticaret savaşına" yönelik beklentilerin etkisiyle yavaşladı.

10 Mart 2025 | 09:39
Çin ihracatına Trump etkisi: Artış yavaşladı

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 539,94 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın son çeyreğindeki artış ivmesinin gerisinde kaldı.

Ülkenin ihracatı Ekim 2024'te yıllık bazda yüzde 12,7 artarken, son 27 ayın en yüksek artış oranına ulaşmış, Kasım 2024'te yüzde 6,7, Aralık 2024'te ise yüzde 10,7 artış kaydetmişti.

Geçen yılın son çeyreğindeki ihracat artışında, Çinli üreticilerin, ABD'deki başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanacağı ve onun başkanlığında gümrük tarifelerinin artacağı beklentisiyle büyük miktarda ön sevkiyat yapması etkili olmuştu.

Yeni yılda Trump'ın göreve başlaması ve gümrük tarifelerinde yaptığı ilk artışların Çin'in dış satımını etkilediği gözlendi. Çin'in ABD'ye ihracatı Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 15,6 artarken, 2025'in ilk 2 ayında yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan Çin'in ithalatı da ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 8,4 azalarak 369,43 milyar dolar oldu. İthalatta Temmuz 2023'ten bu yana en sert düşüş görüldü.

Ülkenin dış ticaret fazlası ilk 2 ayda 170,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

TRUMP'IN TARİFE ARTIŞLARI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

Trump, seçim kampanyasında Çin'den ihraç edilen ürünlerin gümrük tarifelerini yüzde 60'a kadar yükseltebileceğini ifade etmişti. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3405,86 -0,29%
  • ALTIN ONS 2898,83 -0,36%
  • BIST 100 10478,71 -0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,981 -0,656%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43768 0,04837%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,125 -1,44%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5437 0,1812%
  • EURO/DOLAR 1,0849 0,1163%
  • EURO/TURK LIRASI 39,6752 0,2704%
  • STERLIN/DOLAR 1,29233 0,10341%
Borsa Haberleri
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
GERİ
İLERİ
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
Beşiktaş'tan bedelli kararı var
Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL