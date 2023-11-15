ARA
Bist 100
7665,87
-0,07%
Bist 100
Dolar/TL
28,672
0,1443%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1207
-0,2106%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0854
-0,2637%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1807,13
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin Merkez Bankası, faizi sabit tutarken piyasaya büyük miktarda para aktardı

Çin Merkez Bankası, faizi sabit tutarken piyasaya büyük miktarda para aktardı

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli faiz oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya büyük miktarda nakit sağladı.

15 Kasım 2023 | 10:58
0
Çin Merkez Bankası, faizi sabit tutarken piyasaya büyük miktarda para aktardı

PBoC'den yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan, ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 495 milyar yuan aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, işlemlerin, "bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutmayı", "vergi ödeme ve hükümet tahvili çıkarma takvimi gibi kısa dönemli faktörlerin etkisini dengelemeyi" ve "temel para biriminin arzını orta ve uzun vadede uygun miktarda tutmayı" amaçladığı kaydedildi.

MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankası'ndan orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

Bankanın adımı, hükümetin gayrimenkul sektöründeki düşüş ve yerel yönetimlerin borçlanma problemlerinin yarattığı baskıya karşı ekonomik toparlanmayı teşvik edici para politikalarına yöneleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1807,13 -0,03%
  • ALTIN ONS 1960,38 -0,18%
  • BIST 100 7665,87 -0,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,672 0,1443%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1207 -0,2106%
  • EURO/USD 1,0854 -0,2637%
  • INGILIZ STERLINI 1,24362 -0,51995%
  • JAPON YENI 151,014 0,512%
  • KANADA DOLARI 1,36642 -0,20668%
  • RUS RUBLESI 89,3 -1,3532%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Bir uzmana göre ailelerin çocuklara öğretmeyi unuttuğu 1 numaralı şey
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL