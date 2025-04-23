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  • Çin "Şıncou-20" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik taykonot ekibini açıkladı

Çin "Şıncou-20" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik taykonot ekibini açıkladı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak taykonotları tanıttı.

23 Nisan 2025 | 10:41
Çin "Şıncou-20" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik taykonot ekibini açıkladı

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-20" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Lin, uzay istasyonuna yapılacak 5. insanlı seferde, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'nın yer alacağını bildirdi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek 46 yaşındaki Çın Dong, 2016'da katıldığı "Şıncou-11" seferiyle Tiengong-2 uzay laboratuvarında 33 gün geçirmiş, 2022'deki "Şıncou-14" seferinde ise Tiengong uzay istasyonunda 6 ay görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Taykonotlar Çın Congrui ve Vang Cie ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Çın'ın daha önce Çin Hava Kuvvetlerinde pilotluk, Vang'ın ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinde mühendislik yaptığı aktarıldı.

Fırlatış, Çin'in "Uzay Günü"ne denk geliyor

Uzayda 6 ay görev yapacak taykonot ekibini taşıyacak "Şıncou-20" uzay mekiği, yarın yerel saatle 17.17'de ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Long March-2F taşıyıcı roketinin kullanılacağı fırlatış, Çin'de son 10 yıldır "Uzay Günü" olarak kutlanılan 24 Nisan'a denk geliyor.

Çin'in ilk uydusu Donfıng-1, 24 Nisan 1970'de fırlatılmıştı. 2016 yılında bu tarihin "Uzay Günü" olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon, "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.


 

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Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
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21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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