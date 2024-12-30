ARA
DOLAR
35,23
0,11%
DOLAR
EURO
36,81
-0,05%
EURO
GRAM ALTIN
2962,56
0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10025,47
0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin tanıttı: Saate 450 kilometre

Çin, yerli üretim Fuşing (diriliş) serisi hızlı trenlerin saatte 450 kilometre hıza kadar çıkabilen "CR450" modelinin prototipini tanıttı.

30 Aralık 2024 | 01:02
Çin tanıttı: Saate 450 kilometre

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Demir Yolları Grubu, "CR450BF" adı verilen prototipi Pekin'de sergiledi.

Azami hızının saatte 450 kilometre, ticari sefer hızının saatte 400 kilometre olması hedeflenen CR450'nin prototipinin teknik testlerinin tamamlanarak trenin 2025'te hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni nesil tren için ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulması planlanıyor. Çin'de halihazırda kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor. CR450'nin hizmete girmesiyle, 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde Fucou ile Şiamın şehirlerini birbirine bağlayan Meycou Körfezi Köprüsü'nde yapılan test sürüşünde trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmıştı. Çin'in 46 bin kilometreye ulaşan hızlı tren ağı, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 70'ini oluşturuyor. Ülke, hızlı tren ağını 2025'te 50 bin kilometreye çıkarmayı amaçlıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2962,56 0,18%
  • ALTIN ONS 2615,37 -0,73%
  • BIST 100 10025,47 0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,764 -0,001%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44168 0,02775%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105,75 5,8983%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,2324 0,1135%
  • EURO/DOLAR 1,043 0,0269%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8065 -0,0483%
  • STERLIN/DOLAR 1,25702 0,33524%
Borsa Haberleri
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
GERİ
İLERİ
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL