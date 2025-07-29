Çocuk başına 500 dolar verecek

Üç yaş altı çocuk sahibi ailelere, çocuk başına yıllık 3.600 yuan (yaklaşık 500 dolar) ödeme yapılacak. Bu destekten yaklaşık 20 milyon ailenin faydalanması bekleniyor.

BBC'nin aktardığına göre uygulama, 2024 yılının başından itibaren geçerli olacak şekilde geriye dönük olarak yürürlüğe girecek.

Aileler, çocuk başına toplamda 10.800 yuan’a kadar destek alabilecek. Ayrıca 2022 ile 2024 arasında doğan çocuklar için de kısmi yardım başvurusu yapılabilecek.

Destek, ülkede doğum oranlarını artırmayı hedefleyen ilk ulusal ölçekli teşvik politikası olarak kayda geçti.

Çin'de doğum oranları, yaklaşık on yıl önce tek çocuk politikasının sona erdirilmesine rağmen istikrarlı şekilde düşmeye devam ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, ülkede 2024 yılında 9,54 milyon bebek doğdu. Bu, bir önceki yıla göre hafif bir artış gösterse de ülke nüfusu üst üste üçüncü yıl geriledi.