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Çocuklarına kızdı, 2,8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı

Çin'de yaşlı bir kadın, yetişkin çocukları ziyaretine hiç gelmezken kedi ve köpekleri ona arkadaşlık ettiği için 2,8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bırakmaya karar verdi.

25 Ocak 2024 | 13:20
Son Güncellenme: 25 Ocak 2024 | 13:24
Çocuklarına kızdı, 2,8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı

Şanghay'da yaşayan Liu soyadlı kadın, çocuklarının yaşlılığında kendisini ihmal ettiğini, evcil hayvanlarınınsa kendisine arkadaşlık ve rahatlık sunduğunu öne sürerek vasiyetini değiştirdi.

South China Morning Post'un Zonglan News'tan aktardığına göre, Çin'de hayvanlara doğrudan vasiyette bulunulmasını engelleyen yasal zorluklar nedeniyle yerel bir veteriner kliniği mirasın yöneticisi olarak atandı.

Liu tüm mirasını evcil hayvanlarına bırakmak istiyordu ancak bu Çin'de yasal değil. Ayrıca, hastalandığı zamanlarda bile kendisini ziyaret etmedikleri için çocuklarına kızgın olduğu bildirildi.

Liu'nun tam yaşı bilinmiyordu. Haberlerde kendisinden "yaşlı" bir kadın diye bahsedildi.

Ülkenin Pekin'deki Vasiyet Kayıt Merkezi'nden yetkili Chen Kai, yayın organına yaptığı açıklamada "bu sorunu çözmek için alternatifler olduğunu" söyledi.

Chen Kai, "Liu'nun mevcut vasiyeti tek taraflı ve biz ona evcil hayvanların bakımının düzgün yapıldığından emin olmak adına veteriner kliniğini denetlemesi için güvendiği bir kişiyi atamasını tavsiye ederdik" diye ekledi.

Haberin Çin'deki aile dinamikleri ve miras uygulamaları hakkında çevrimiçi tartışmalara yol açtığı bildirildi.

Öte yandan evcil hayvanlar daha önce de sahiplerinin onlara büyük bir miras bırakmasının ardından zengin olmuştu. Özellikle, bu tür mirasların yasal ve uygulama yönleri farklılık gösterebiliyor.

Oteller kraliçesi Leona Helmsley, 2007'de öldüğünde Trouble adlı Malta cinsi köpeğinin refahı için bir vakıf fonuna 12 milyon dolar miras bırakmıştı.

Ancak bu miras kamuoyunda büyük ilgi ve eleştiri toplamış, daha sonra bir yargıç tarafından miktarın 2 milyon dolara indirilmesine yol açmıştı.

Bir başka köpek, Gunther IV adlı bir Alman Çoban Köpeği, dünyanın en zengin köpeklerinden biri kabul ediliyordu. Guinness Dünya Rekorları'na göre, Alman Kontes Karlotta Liebenstein hayatını kaybetti ve Gunther IV'e milyonlarca dolarlık servetini bıraktı. Bu hikaye Netflix belgesel dizisi Gunther's Millions'da da belgelenmişti.

2010'da moda tasarımcısı Alexander McQueen, 20 milyon dolarlık mirasının önemli bir kısmını köpeklerine ayırmıştı. "Rich Dogs Of Instagram" (Instagram'ın Zengin Köpekleri) bazı köpeklerin yaşadığı lüks hayatı belgeliyor. (Independent Türkçe) 

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