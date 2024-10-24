Daron Acemoğlu ABD seçimindeki tercihini duyurdu

Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajında "Ben ve 22 Nobel ekonomisti Kamala Harris'in Başkan olmasını destekleyen bir mektuba imza attık. Harris'in politikalarının daha güçlü bir ekonomik performansa, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi bir ekonomik büyümeye yol açacağına inanıyoruz" dedi.

Mektuba aralarında Acemoğlu'nun da olduğu Nobel Ödülü sahibi 23 ekonomist imza attı. CNN'nin haberine göre ekonomistlerin imza attığı mektupta, "Çeşitli ekonomik politikaların ayrıntıları hakkında farklı görüşlere sahip olsak da, genel olarak Harris'in ekonomik gündeminin ülkemizin sağlığını, yatırımını, sürdürülebilirliğini, dayanıklılığını, istihdam olanaklarını ve adaletini iyileştireceğine inanıyoruz" deniliyor. Mektup, Columbia Üniversitesi profesörü ve 2001 Nobel Ödülü sahibi Joseph Stiglitz'in öncülüğünde kaleme alınmış.