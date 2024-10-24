Yeni Fiat 600 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

B-SUV segmentindeki Yeni Fiat 600 Türkiye'de satışa sunuldu. Şirketin açıklamasına göre model 4,17 metre uzunluk ve 15 litre iç depolama kapasitesiyle geliyor.Modelin tamamen elektrikli versiyonu “600e”, WLTP standardı ortalama çevrimine göre 400 km, şehir içi çevrimine göre ise 591 km’ye varan menzil sunuyor. Markanın açıklaması ve modelin fotoğrafları şöyle:





1 FIAT'TAN AÇIKLAMA FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, FIAT’ın elektrifikasyon yolculuğuna 600 ile devam ettiğini belirterek, “600’ün elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında da beğeni toplayacağına inanıyorum. FIAT'ın B segmentine dönüşünü simgeleyen Yeni Fiat 600, aynı zamanda markamızın elektrikli sürüş alanındaki iddiasını da yansıtıyor. FIAT 600, tam elektrikli 600e ve 600 Hybrid motor seçenekleri ile çevre dostu sürüş deneyiminin kapılarını açıyor. Keyif veren bir sürüş deneyimi sunan Fiat 600, B-HB ve B-SUV dünyalarının kompakt ve aynı zamanda yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor” dedi.

2 FIAT 600 HAKKINDA Yeni Fiat 600e, adını orijinal 600'den alıyor. Otomobilin iç ve dış tasarımı İtalyanca’da “Tatlı Hayat” anlamına gelen Dolce Vita’ya atıfta bulunan felsefesini yansıtıyor. 5 kapılı gövdesiyle yeni Fiat 600, 5 koltuk ve 15 litrelik iç hacme sahpi. Bagaj kapasitesi 385 litre. Sürücü koltuğu, elektrikli koltuk ayarı ve sırt masajı işleviyle geliyor. Fiat 600, tasarım mirasını paylaştığı Fiat 500e ile karşılaştırıldığında, daha keskin hatları olan bir yüze, hem önde hem de yanlarda krom 600 imzasına ve yenilenen LED aydınlatma kimliğine sahip.

3 ÖZELLİKLER Açıklamaya göre FIAT 600’ün her iki versiyonu, yakınlık sensörlü anahtarsız giriş sayesinde, otomobilin kapı ya da bagajının açık unutulma olasılığını ortadan kalkıyor. FIAT 600’de ayrıca 360° park sensörleri ve 180° geri görüş kamerası, park manevralarını destekliyor. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı, otomatik klima, karanlık ve yağmur sensörü bazı özellikler arasında. Ayrıca navigasyon, kablosuz CarPlay ve Android Auto işlevleriyle 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 6 hoparlörlü bir ses sistemi ve 7 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor.

4 Yeni FIAT 600e Açıklamaya göre Yeni Fiat 600e 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla, WLTP ortalama çevrimde 400 km’ye ve WLTP şehir içi çevrimde 591 km’ye varan menzil sunuyor. Yine şirketin paylaştığı bilgiye göre 100 kW hızlı şarj sistemi ile donatılan 600e’ye yüzde 80 şarj için yarım saatten daha kısa bir süre yeterli oluyor. Mod 3 şarj kablosu ile 11 kW şarjı destekleyen model, evde duvar tipi şarj istasyonunda veya halka açık şarj istasyonlarında 6 saatten daha kısa sürede tam şarj sağlıyor. 600e’nin 115 kW gücündeki elektrik motoru 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Eko, normal ve spor olmak üzere üç farklı sürüş modunda kullanım tercih edilebiliyor.

5 Yeni Fiat 600 Hybrid FIAT, hibrit otomobiller segmentinde de Yeni 600 Hybrid’i, sunuyor. Açıklamaya göre model Mild-Hybrid (MHEV) motoru ile gliyor. Yeni FIAT 600 Hybrid, içten yanmalı motor ile elektrik motoru arasında sessiz ve verimli bir geçiş ile sorunsuz bir sürüş vadediyor. Açıklamada, "Hibrit motoruyla 0’dan 100’e 8,5 saniyede çıkabilen Yeni Fiat 600 Hybrid’in anlık tork dağıtım özelliği sayesinde, içten yanmalı motorun performansı, yeniden çalıştırma esnasında seri bir şekilde destekleniyor ve performans optimize edilerek “turbolag” etkisi azaltılırken gaz pedalına anında tepki verilmesi sağlanıyor. Benzer şekilde, motor sadece elektrikli modda başlatıldığında, güç gereksinimine yardımcı olmak için içten yanmalı motor devreye giriyor" deniliyor.

6 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Modelde, seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri ile güvenlik hedefleniyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme sistemi (ACC), Akıllı Hız Yardımcısı, Kör Nokta Asistanı, Start&Stop, Elektrikli Park Freni,Otomatik Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Algılama gibi işlevler de bulunuyor.

7 RENK TERAPİSİ Markanın açıklamasına göre kullanıcılar hem ortam ışığı hem de radyo ambiyansı için 8 farklı renk seçebiliyor. Toplam 64 farklı renk kombinasyonu mümkün. Model, FIAT monogramlı fildişi deri koltuklar ve 3 kademeli ısıtma özelliği sunuyor. FIAT’ın otomobil ve sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi Connect Fiat 600’de de kullanıma sunuluyor.