Denizin dibine inek leşi bıraktılar, ilginç görüntülere ulaştılar

Pasifik Uykucu Köpekbalıkları Güney Çin Denizi’nde ilk kez kameraya alındı. İşte ulaşılan dikkat çekici sonuçlar:
1 ÖNEMLİ BİLGİLER SAĞLADI
BBC Wildlife'ın haberine göre Pasifik uykucu köpekbalıkları Güney Çin Denizi’nde ilk kez kamerayla görüntülendi. Bu durum, araştırmacılara bu gizemli derin deniz devlerinin davranışları hakkında önemli bilgiler sağladı.
Bilim insanlar 1.629 metre derine bir inek leşi bıraktı. İnek kadavrasının etrafına bir kamera yerleştirildi ve Pasifik uykucu köpekbalıkları görüntülendi.
Habere göre normalde bu yavaş hareket eden yırtıcılar, Bering Denizi, Alaska Körfezi ve Baja California gibi Kuzey Pasifik Okyanusu’nun soğuk sularında bulunuyor. Araştırmacılar, Güney Çin Denizi’ndeki bu beklenmedik gözlemin, türün bilinen yaşam alanını önemli ölçüde güneye doğru genişlettiğini söylüyor.
Ekip bölgede birden fazla Pasifik uykucu köpekbalığının kadavrayla beslendiğini gözlemledi.
2 SIRAYA GİRİYORLAR
Gelelim araştırmadaki ilginç tespitlere...
Ocean-Land-Atmosphere Research dergisinde yayınlanan çalışmaya göre video görüntüleri bu köpekbalıklarının avlanma davranışları hakkında yeni bilgiler sağladı. En dikkat çekici gözlemlerden biri köpekbalıklarının adeta “sıraya girme” davranışıydı. Arkadan yaklaşan bireyler, zaten beslenmekte olanların önüne geçerek öncelik kazandı.
Sun Yat-sen Üniversitesi’nden Han Tian, “Bu davranış, beslenme önceliğinin rekabet yoğunluğuna göre belirlendiğini gösteriyor. Bu da Pasifik uykucu köpekbalıkları arasında sürü halinde hayatta kalma stratejisini yansıtıyor” diyor.
Çalışmaya göre 2,7 metreden büyük olan köpekbalıkları inek leşine daha saldırgan davranırken daha küçük köpekbalıkları daha temkinli bir şekilde çevresinde dolaştı.
Tian, "Güney Çin Denizi’nde gözlemlenen köpekbalıklarının bu saldırgan davranışları, bu bölgenin derin denizlerinde hâlâ bol miktarda besin kaynağı bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu kaynaklar tam olarak ne? Bu soru, hem hayvan dağılımı hem de davranış araştırmaları açısından merak uyandırıcı" diyor.
3 Göz çekme davranışı
Çalışma aynı zamanda köpekbalıklarının beslenme sırasında gözlerini geri çekme şeklinde benzersiz bir hareket sergilediğini ortaya koydu. Pek çok yırtıcının aksine, Pasifik uykucu köpekbalıklarında koruyucu bir göz zarı bulunmuyor. Araştırmacılar bu hareketin, köpekbalıklarının beslenirken gözlerini korumaya yönelik savunma refleksi olabileceğini düşünüyor.
4 Hepsi dişiydi
Ekip başka ilginç bir şey daha fark etti: Görüntülenen tüm köpekbalıkları dişiydi. Bu da bölgenin bazı büyük köpekbalığı türleri için bir “doğum ve büyüme alanı” olabileceği ihtimalini akla getiriyor.