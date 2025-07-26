Denizin dibine inek leşi bıraktılar, ilginç görüntülere ulaştılar

Gelelim araştırmadaki ilginç tespitlere...

Ocean-Land-Atmosphere Research dergisinde yayınlanan çalışmaya göre video görüntüleri bu köpekbalıklarının avlanma davranışları hakkında yeni bilgiler sağladı. En dikkat çekici gözlemlerden biri köpekbalıklarının adeta “sıraya girme” davranışıydı. Arkadan yaklaşan bireyler, zaten beslenmekte olanların önüne geçerek öncelik kazandı.

Sun Yat-sen Üniversitesi’nden Han Tian, “Bu davranış, beslenme önceliğinin rekabet yoğunluğuna göre belirlendiğini gösteriyor. Bu da Pasifik uykucu köpekbalıkları arasında sürü halinde hayatta kalma stratejisini yansıtıyor” diyor.

Çalışmaya göre 2,7 metreden büyük olan köpekbalıkları inek leşine daha saldırgan davranırken daha küçük köpekbalıkları daha temkinli bir şekilde çevresinde dolaştı.



Tian, "Güney Çin Denizi’nde gözlemlenen köpekbalıklarının bu saldırgan davranışları, bu bölgenin derin denizlerinde hâlâ bol miktarda besin kaynağı bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu kaynaklar tam olarak ne? Bu soru, hem hayvan dağılımı hem de davranış araştırmaları açısından merak uyandırıcı" diyor.