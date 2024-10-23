ARA
DOLAR
34,26
0,00%
DOLAR
EURO
36,99
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
3035,80
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
8752,97
-0,97%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deutsche Bank'ın kârı beklentileri aştı

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 1,46 milyar avro kar etti

23 Ekim 2024 | 10:54
Deutsche Bank'ın kârı beklentileri aştı

Banka, yılın ikinci çeyreğinde, art arda 15 çeyreklik kar serisinin kesilmesinden sonra üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı.

Deutsche Bank, 2024’ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre banka, yatırım bankacılığında işlerin iyi gitmesinin etkisiyle üçüncü çeyrekte vergi sonrası karını (hissedarlara atfedilebilir net karı) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41 artırarak 1 milyar 461 milyon avroya yükseltti.

Banka, yılın ikinci çeyreğinde art arda 15 çeyreklik kar serisinin kesilmesinden sonra temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde kar etti. Analistler ortalama 1,4 milyar avro civarında kar bekliyordu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 11 artışla 2,5 milyar avroya yükseldi.

Deutsche Bank’ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,5 milyar avro oldu.

İkinci çeyrekte, iştiraki Postbank ile ilgili bir hukuki ihtilaf için ayrılan 1 milyar avroluk karşılık Deutsche Bank’ın zarar etmesine neden olmuştu.

Banka, daha fazla hisse geri alımı için onay başvurusunda bulunduğu da bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3035,8 0,27%
  • ALTIN ONS 2756,42 0,27%
  • BIST 100 8752,97 -0,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,426 0,906%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38246 0,04994%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,76 0,7106%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2563 0,0037%
  • EURO/DOLAR 1,0788 -0,1088%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9899 -0,0562%
  • STERLIN/DOLAR 1,29864 0,03274%
Borsa Haberleri
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL