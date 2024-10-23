Deutsche Bank'ın kârı beklentileri aştı

Banka, yılın ikinci çeyreğinde, art arda 15 çeyreklik kar serisinin kesilmesinden sonra üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı.

Deutsche Bank, 2024’ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre banka, yatırım bankacılığında işlerin iyi gitmesinin etkisiyle üçüncü çeyrekte vergi sonrası karını (hissedarlara atfedilebilir net karı) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41 artırarak 1 milyar 461 milyon avroya yükseltti.

Banka, yılın ikinci çeyreğinde art arda 15 çeyreklik kar serisinin kesilmesinden sonra temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde kar etti. Analistler ortalama 1,4 milyar avro civarında kar bekliyordu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 11 artışla 2,5 milyar avroya yükseldi.

Deutsche Bank’ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,5 milyar avro oldu.

İkinci çeyrekte, iştiraki Postbank ile ilgili bir hukuki ihtilaf için ayrılan 1 milyar avroluk karşılık Deutsche Bank’ın zarar etmesine neden olmuştu.

Banka, daha fazla hisse geri alımı için onay başvurusunda bulunduğu da bildirdi.