Doğa yürüyüşü yaparken ilginç bir hazine buldular

Çekya’nın kuzeydoğusundaki Krkonoše Dağları’nda doğa yürüyüşü yapan iki kişi gizemli bir hazine buldu. CNN'in haberine yürüyüş yapan ikili ormanlık alandan geçerken kayalık bir duvardan dışarı taşmış alüminyum bir kutuyu fark ettiler. Kutuyu açtıklarında altınlarla dolu olduğunu gördüler ve hemen yakındaki Hradec Králové kasabasında bulunan Doğu Bohemya Müzesi’ne götürdüler.

Kutudan 10 altın bilezik, 17 puro kutusu, bir pudra kutusu, bir tarak ve 598 altın sikke çıktı.

100 Yılı Geçmeyen Bir Hazine

Hazineyi kimin ve neden sakladığı hâlâ bilinmiyor ancak sikkelerden biri 1921 tarihli olduğu için bu gömünün 100 yıldan daha yeni olduğu kesin. Hazineyle ilgili şu an için sadece bazı teoriler var. Müzenin arkeoloji bölümünün başkanı Miroslav Novak'a göre bu hazine II. Dünya Savaşı öncesi dönemde, Çek ve Yahudi halkların sınır bölgelerinden kaçışı sırasında ya da 1945 yılında Almanların bölgeyi terk ettiği dönemde gömülmüş olabilir. Ama farklı teoriler de var.

Değeri ne kadar?

Müzenin sikke uzmanı Vojtěch Brádle’ye göre, sadece altın sikkelerin metal değeri yaklaşık 360.000 dolar. İki puro kutusu hâlâ açılmamış durumda; içerikleri ve metal bileşimleri henüz belirlenemedi.

KİM GÖMDÜ? YAPISI OLAĞAN DIŞI

Bazı teorilere göre bu altınlar, bir dönem bölgede yaşayan varlıklı ailelere ait olabilir. Bir diğer olasılık da bunların Çekoslovak lejyonerlerinin savaş ganimetleri olması.

Müzenin madeni para uzmanı Vojtěch Brádle, saklanan malzemenin yapısının sıra dışı olduğunu söylüyor ve "Genellikle, 20. yüzyıldan kalma Çek buluntuları Alman ve Çekoslovak paraları içerir. Burada tek bir tane bile yok" diyor. İşleri karıştıran ise buluntuda yerel sikkelerin olmaması. ‘Yarısı Balkan kökenli, diğer yarısı Fransız kökenli.

Cardiff Üniversitesi’nde modern tarih profesörü olan Mary Heimann, en yeni sikkenin 1921 tarihli olmasının önemli olduğunu belirtiyor. Bu tarih Sovyet-Polonya Savaşı’nın Riga Antlaşması ile sona erdiği ve Çekoslovakya’da ekonomik kriz yaşandığı dönem. Heimann’a göre bu, insanların altınlarını saklamaya karar vermeleri için yeterince istikrarsız bir dönemdi. Olasılıklardan biri, bu koleksiyonun bir müze çalışanı, bir koleksiyoner ya da çalınmış bir koleksiyonu saklayan biri tarafından gömülmüş olması.

