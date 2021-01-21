Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, 3 yıldan daha uzun süredir durdurduğu Katar uçuşlarını 26 Ocak itibarıyla yeniden başlatacağını duyurdu.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanından, Katar’ın başkenti Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanına günde iki sefer yapılacağı belirtildi.

BAE’nin sahip olduğu bir başka havayolu şirketi olan “Etihad Hava Yolları” da dün, hükümetin onay vermesi durumunda 15 Şubat’tan itibaren Abu Dabi-Doha seferlerinin başlayacağını duyurmuştu

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak’ta, 3,5 yıldır Katar’a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan’ın el-Ula kentinde bir araya gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar’a yönelik ambargoyu sonlandıran bir anlaşmaya imza atılmıştı.

BAE, Katar’la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının 9 Ocak’ta yeniden açıldığını açıklamıştı.