Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay'dan acı haber geldi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan usta sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde görev yapan Göktay'ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zihni Göktay’ın hastaneye kaldırıldığını açıklamış ve “Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Kısa süre sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Göktay’ın hayatını kaybettiğini duyurarak sanat camiasını yasa boğan haberi paylaştı.

Geçtiğimiz yıl huzurevine yerleşmişti

Zihni Göktay, geçtiğimiz yıl Feneryolu’ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle geçici olarak huzurevine yerleşmişti. Çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı kendi isteğiyle aldığını belirten usta sanatçı, huzurevinde mutlu olduğunu söylemişti.

“İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum.” diyen Göktay’ın bu sözleri, sanatçının yaşamının son döneminde yaptığı en dikkat çeken açıklamalar arasında yer almıştı.

Ocak ayında ameliyat olmuştu

Usta oyuncu, ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat geçirmişti. Tedavi sürecinin ardından sağlık durumu yakından takip edilen Göktay’ın son olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Şehir Tiyatroları’nın unutulmaz ismi

Uzun yıllar İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde sahne alan Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun en sevilen ve en tanınan oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etti. Usta sanatçının vefatı, tiyatro dünyasında derin üzüntü yarattı.