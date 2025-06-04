Dede Korkut'un "dünyanın göbek bağı" olarak tanımladığı Sırderya (Seyhun) Nehri'nin sağ kıyısındaki bu geniş bozkır Ekvator'a yakın olması nedeniyle gezegenin dönüş hızının saniyede 316 metreye kadar ulaştığı bir bölge olarak biliniyordu. Dolayısıyla bu durum roketlerin kalkışını da kolaylaştırdı.

Sovyet yönetimi, 1961'de, gerçek yerini Batı'dan gizlemek için üsse, bölgeden 320 kilometre uzaktaki Baykonur kasabasının adını verdi. Üs, dünyada Kazakça "bay" (zengin) ve "konur" (kahverengi) kelimelerinden oluşan Baykonur ismiyle tanındı.

Yaklaşık 6 bin 717 kilometrekare alanı kapsayan Baykonur Uzay Üssü, 2 havalimanı, 13 montaj ve test binası, fırlatma rampaları, kontrol kuleleri, 1500 kilometre uzunlukta bir füze deneme alanının yanı sıra 470 kilometre demir yolu hattı, 2 bin 784 kilometre iletişim hattından oluşuyor.

Baykonur Uzay Üssü'nden ilk fırlatma 1957'de "Sputnik 1" isimli dünyanın ilk yapay uydusunun uzaya gönderilmesiyle başladı. Aynı yıl üstten "Sputnik 2" aracıyla uzaya Layka isimli bir köpek gönderildi.

1961 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden kozmonot Yuri Gagarin ile yapılan fırlatma ise dünyanın ilk insanlı uzay uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Böylece dünyada uzay yolculuğunun başladığı yer olarak tarihe geçen Baykonur Uzay Üssü, küresel uzay endüstrisinin kilit noktalarından biri haline geldi.

Eski Sovyet yönetimi, Baykonur Uzay Üssü'nden çeşitli kıtalararası balistik füzeleri de fırlattı. 24 Ekim 1960'ta P-16 kıtalararası balistik füzesini fırlatmaya hazırlanırken çıkan yangında 78 kişi, yine 24 Ekim 1963'te R-9A kıtalararası balistik füzesinin test aşamasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle 24 Ekim tarihinde Baykonur Uzay Üssü'nden hiçbir fırlatma yapılmıyor.

Sovyetlerin önemli uzay icraatlarını hayata geçirdiği Baykonur Uzay Üssü, 1990'lı yılların başında birliğin çökmesi ve Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Kazak-Rus ilişkilerinde stratejik önem kazandı.