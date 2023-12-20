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Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde İspanya, Singapur'u geçerek zirveye yerleşti. Türkiye'nin yeri ise değişmedi.

20 Aralık 2023 | 10:42
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Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi

Dünyada vize bilgileriyle ilgili haberler veren “VisaGuide World” adlı internet sitesinde çıkan yeni bir endekse göre, İspanya artık dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler arasında Singapur'un önüne geçerek ilk sıraya yerleşti.

 Euronews'in haberine göre, 200 ülkenin yer aldığı listede Türkiye daha önce olduğu gibi yine 94. sırada yer aldı.

Ekim ayında yayınlanan Henley Pasaport Endeksi ise Singapur’u ilk sırada göstermişti.

VisaGuide World'ün sıralamasına göre Asya’nın önde gelen zengin ülkelerinden Japonya pasaportu en güçlü ülkeler arasında 15. sırada yer alırken, ilk 20'ye giren Avrupa dışındaki tek ülke oldu.

Son endekse göre Almanya 3. yer alırken bu ülkeyi, İtalya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya, Portekiz, Macaristan, Lüksemburg izledi. Avusturya 16. sırada yer alırken, İsviçre, Belçika, İrlanda ve Polonya ilk 20 içinde yer buldu.

ZİRVE NASIL BELİRLENİYOR?

Hem üç ayda bir güncellenen “Henley Pasaport Endeksi” hem de “VisaGuide World Pasaport Endeksi”, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebilecekleri destinasyonların sayısını mercek altına alıyor.

VisaGuide World ise diğer faktörleri de dikkate alarak her seyahat destinasyonu için bir "destinasyon önem puanı" oluşturuyor. Ülkenin GSYİH'sı, küresel gücü ve turizm gelişimine önemli kriter olarak değerlendiriliyor.

Buna göre, bir ülkenin söz konusu pasaporta uyguladığı giriş politikası, vizesiz geçiş, ETA, varışta vize, e-vize, elçilik onaylı vize, pasaportsuz seyahat dışında aynı zamanda ülkenin büyüme hızı, küresel gücü ve turizm gelişimi önemli kriter olarak değerlendiriliyor.

Buna göre, aralık 2023 itibarıyla İspanyol pasaportu sahipleri 160 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebilme hakkına sahip.

Singapur pasaportu sahipleri 164 ülkeyi ziyaret edebilse de İspanya, Avrupa Birliği kapsamında sadece kimlik kartıyla gezebildiği için bu listede daha fazla öne çıkıyor.

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