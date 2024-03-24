Dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey

Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, üst üste 7 yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvede yer aldı. Diğer İskandinav ülkeleri de genellikle ilk onda yer alıyor. Ölçülen kriterler arasında kişi başına düşen gelir, sosyal destek gibi pek çok ekonomik, siyasi, sosyal parametre var. Bunun yanında bazı araştırmalar da ülkedeki yaşam biçimine, hayata bakışa odaklanıyor. Mutluluğun temelleri üzerinde çalışan Finlandiyalı psikoloji araştırmacısı Frank Martela ise geçen yıl CNBC için kaleme aldığı bir makalede kendisine neden Finlandiyalıların bu kadar mutlu olduğunun sık sık sorulduğunu belirtmişti. O, ülkede insanların hiç yapmadığı 3 şeyi şöyle sıralıyor:

1 Kendimizi komşularımızla kıyaslamayız Finli bir şairin "Mutluluğunuz hakkında kıyaslama yapmayın ya da övünmeyin" dediğini belirten Martela, "Finliler, özellikle maddi şeyler ve zenginliğin açıkça sergilenmesi söz konusu olduğunda, bunu gerçekten ciddiye alırlar" diyor. Martela, ülkenin en zengin adamlarından biriyle karşılaştığını; kendisine şoför tutabileceğini ama toplu taşımayı tercih ettiğini aktarıyor. Martela, "Başarılı görünmekten ziyade sizi mutlu eden şeylere odaklanın" diyor. Ona göre kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi standartlarınızı belirlemek sizi daha fazla mutlu eder.

2 Doğanın faydalarını unutmuyorlar Martela'nın paylaştığı bilgiye göre ülke insanının büyük çoğunluğu doğanın kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. Doğanın enerji ve rahatlama sağladığını düşünüyor. Ülkedeki nüfusun büyük bölümü yaz tatilini kırsal bölgelere gitmek ve doğayla iç içe olmak için değerlendiriyor.