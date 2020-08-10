İsrailli mücevher şirketi Yvel, koronavirüs salgınına karşı koruyan dünyanın en pahalı yüz maskesini yapıyor. ABD’de de yaşayan Çinli bir müşteri için tasarlanan lüks maskenin fiyatı ise 1,5 milyon doları bulacak.

Şirketin sahibi ve maskenin tasarımcısı Isaac Levy, 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla kaplanmış, 18 ayar beyaz altından oluşan maskenin en üst düzey koruma sağlayan N99 maske tipi olacağını açıkladı.

Levy, ismini vermediği müşterinin, bu özel maskenin 2020 yılının bitmeden önce kendisine ulaşmasını ve dünyanın en pahalı maskesi olmasını istediğini aktardı.

Bunun şaşırtıcı olduğunu kabul etse de İsrailli iş adamı, “Para belki her şeyi satın almıyor, ancak çok pahalı bir Covid-19 maskesi satın alabiliyorsa ve bunu takıp dikkat çekmek istiyorsanız, ne mutlu size” dedi.

Şu an dünyanın en pahalı maskesini kendisinin yaptığını vurgulayan Levy, “Böyle bir maske yaparak bize meydan okuyacak başka bir firma olursa, daha pahalı bir maske almak için başka bir müşteri bulacağımıza eminim” diye konuştu.

Parıltılı olan yüz maskesinin ağırlığının 270 gram olması bekleniyor.