Britanya’nın en pahalı 2. evi 185 milyon sterline ( yaklaşık 1.76 milyar TL) sahibini arıyor. Yapımı 1821 yılında başlayıp 1826 yılında tamamlanan Regents Park Terrace, Buckhingham Sarayının da ana tasarımcılarından olan ünlü Mimar John Nash tarafından tasarlanmış.

Ünlü Regent Parka bakan malikane ilk olarak 18 ayrı ev olarak tasarlanmış. Fakat 2. Dünya savaşı sonrası devlet ofisleri daha sonra ise öğrenci yurdu olarak kullanılmış.

Şu anda 26 tane apartman dairesi ve iki tane müstakil eve dönüştürülmek için izinleri olan malikaneye bu projeler için de ayrıca 80 ila 90 milyon sterlin arası bir yatırım yapılması gerekiyor.

Malikanenin şu anki sahibi olan ZenProp’nun Ceos’unun açıklamasına göre satış sebebi Brexit ve koronavirüs pandemisinden doğan planlama değişiklikleri.

Sene başında Knightsbridge’de bulunan 45 odalı bir köşkün satış değerinin 200 milyon sterlinin (262 milyon dolar) üzerinde olduğu ve Çinli bir emlak yatırımcısının mülk ile ciddi olarak ilgilendiği yazılmıştı.

Eğer bu satış gerçekleşirse Regents Park Terrace Britanya’nın en pahalı ikinci malikanesi olarak tarihe geçecek.