Haziran ayında Manhattan'da imzalanan yeni kira sözleşmelerinde medyan kira bedeli 4.625 dolar oldu.

Bloomberg'in haberine göre bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış anlamına geliyor. Aynı zamanda mayıs ayına kıyasla 54 dolarlık bir yükseliş yaşandı.

Kiralardaki bu artışın yaz aylarına denk gelmesi olağan kabul edilse de uzmanlar, 1 Haziran’da yürürlüğe giren Daire Kiralama Masraflarında Adalet Yasası’nın etkisinin belirgin olduğunu belirtiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin, yeni kiracılardan emlakçı komisyonu talep etmesi yasaklandı.

Öte yandan, Manhattan’daki kiralık konut ilanlarının sayısı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 12 azaldı.

Brooklyn’de de kira artışı gözlendi.

Haziran ayında yeni sözleşmelerin medyan bedeli 3.733 dolar oldu ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 1’lik bir artış anlamına geliyor.

Astoria ve Long Island City gibi bölgeleri kapsayan Kuzeybatı Queens’te ise medyan kira yüzde 11 artarak 3.600 dolara yükseldi. Ancak bu rakam, mayıs ayına kıyasla 25 dolar düşüş gösterdi.