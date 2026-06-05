Dünyanın ilk nükleer mezarlığı açılıyor: 100 bin yıllık kumar mı, çözüm mü?

Projenin arkasında nükleer atık yönetimi firması Posiva var. Şirket inşaata 2004 yılında başladı ve proje şu ana kadar yaklaşık 1 milyar avroya mal oldu. Onkalo, Finlandiya'daki beş nükleer reaktörden çıkan tüm kullanılmış yakıtı tek başına depolayacak kapasiteye sahip.

Tesis 100 yıl boyunca aktif olarak atık kabul edecek. Eğer ülke yeni reaktörler inşa ederse bu süre uzayacak. Süre dolduğunda ise yer altı odaları tamamen kapatılacak ve mühürlenecek. Planlara göre atıklar, 100 bin yıl sonra ilk üretildikleri uranyum madeni kadar zararsız hale gelecek.