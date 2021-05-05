Dünya, Bill Gates ve Melinda Gates’in Twitter’dan duyurdukları boşanma kararını konuşurken, bir açıklama da Gates’in kızı Jennifer Katharine Gates açıklama yaptı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Melinda Gates’in 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı almasının ardından konuşma sırası en büyük kızları Jennifer Gates’e geldi.

Çiftin 25 yaşındaki kızları Jennifer Katharine Gates, dün Instagram’dan yaptığı paylaşımına, “An itibarıyla pek çoğunuz anne ve babamın ayrıldığı haberini duymuşsunuzdur. Bu, tüm ailemiz için zorlu bir zaman oldu” diye başladı.

“YORUM YAPMAYACAĞIM”

Gates, “Halen aile üyelerim kadar kendi süreçlerimi ve duygularımı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimi öğreniyorum ve bunu yaptığım için minnettarım. Ayrılıkla ilgili herhangi bir kişisel yorum yapmayacağım. Ama lütfen nazik sözlerinizin ve desteklerinizin benim için çok değerli olduğunu bilin” ifadesini kullandı.

Gates açıklamasını, “Hayatımızın yeni evresine yolculuk yaparken özel hayatımızı koruma isteğimize anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim” diye bitirdi.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Bill ve Melinda Gates çiftinin 21 yaşında Rory John Gates adında bir oğlu ve 18 yaşında Phoebe Adele Gates adında bir kızı daha bulunuyor.

TWITTER’DAN DUYURDULAR

1994 yılında evlenen Gates çifti, Twitter’dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını şu ifadelerle duyurmuştu:

“İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk.”

146 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates ile eşinin, boşanmada serveti nasıl bölüşeceği konusunda ayrıntılar henüz bilinmiyor.