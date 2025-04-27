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Düşük faiz ve euroya hazırlık ülkede konut fiyatlarını tırmandırdı

Euroya geçiş süreci ve düşük faiz oranları, Bulgaristan'da konut fiyatlarının hızla artmasına sebep oldu.

27 Nisan 2025 | 16:09
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 16:18
Düşük faiz ve euroya hazırlık ülkede konut fiyatlarını tırmandırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Bulgaristan, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 18,3'lük rekor artış kaydederek tüm AB ülkelerini geride bıraktı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan emlak ajansı Bulgarian Properties'ın Genel Müdürü Polina Stoykova,  euroya geçiş sürecinin ve konut kredilerindeki düşük faiz oranlarının emlak fiyatlarında güçlü artışa yol açtığını söyledi.

Stoykova, emlak fiyatlarında geçen yıl hızlanan artışın bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Emlak fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni olsa da en belirleyici faktörlerden biri halen düşük seviyelerde seyreden banka kredileri. Bulgaristan Merkez Bankasının (BNB) verilerine göre konut kredilerinde ortalama faiz oranı, tarihsel olarak en düşük seviyelerde, yüzde 2,5 civarında." dedi.

Bulgaristan'ın 2026 başında öngörülen Euro Bölgesi'ne katılım sürecinin de emlak piyasasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Stoykova, "Birçok kişi, euroya geçişten önce yatırım gerçekleştirerek fiyatlar daha da artmadan alım yapmak istiyor." diye konuştu.

- "Emlak yatırımı, en güvenli ve karlı seçenek olmaya devam ediyor"

Stoykova, Bulgaristan'daki konut fiyatlarının hala birçok Avrupa ülkesine göre daha uygun olduğunu vurgulayarak, artan yaşam kalitesinin hem yerli halk hem de yabancılar için ülkeyi daha cazip hale getirdiğini söyledi.

Bulgaristan'da fazla yatırım alternatifinin bulunmadığını belirten Stoykova, "Mevduat faizleri neredeyse sıfır ve emlak yatırımı en güvenli ve karlı seçenek olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stoykova, fiyat artışlarının büyük şehirlerde daha belirgin olduğunun altını çizerek, "Bu yıl en büyük fiyat artışı, Sofya ve Varna’da görüldü, onları Plovdiv ve Burgaz izledi." bilgisini paylaştı.

- "Birçok alıcı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istiyor"

En çok talep gören konutların 1 veya 2 odalı daireler olduğunu kaydeden Stoykova, alıcıların projelerin kalitesine, kullanılan malzemelere, yaşam ortamına ve güvenliğe, çevredeki altyapıya çok fazla önem verdiğine işaret etti.

Stoykova, garaj ve otoparkların da giderek büyük bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Metroya ve toplu taşımaya yakınlık aranıyor, mümkünse parka yakın olmak da tercih ediliyor. Güzel manzaralar, geniş teraslar veya giriş katı bahçeleri de varsa her zaman artı olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Tatil ve köy evleri gibi gayrimenkul alanlarında da talebin arttığını ancak arzın yetersiz kaldığını dile getiren Stoykova, "Birçok alıcı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istiyor." görüşünü paylaştı.​​​​​​​

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