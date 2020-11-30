Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel olarak faiz oranlarının uzun bir süre düşük seviyede kalacağını söyledi.

Lagarde, Brüksel’deki Avrupa Politika Merkezi (ECP) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen forumda konuştu.

ECB’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine nasıl müdahale ettiğini anlatan Lagarde, martta başlattıkları Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) riski düşürmek için farklı varlıklar alarak ekonomilere yardımcı olduğunu ifade etti.

Lagarde, “Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük seviyelerde kalacak.” ifadesini kullandı.

Avrupa’daki bütün ülkelerin, salgın nedeniyle uygulanan politikalar neticesinde toplam borç miktarı ve borç-milli gelir oranlarının arttığına dikkati çeken Lagarde, “Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu yükseldi.” diye konuştu.

Lagarde, bu süreçte “gelir ve eğitim” desteklerine odaklanılması gerektiğini anlattı.

AB’nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesini ve salgın nedeniyle hazırlanan ekonomik programı içeren 1,8 trilyon avroluk paket hakkında Lagarde, “Paketin tamamlanması ve uygulanmaya konması çok önemli. Bunun çok gecikmesine izin verilmemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kovid-19 parada dijitalleşme yönündeki eğilimi hızlandırdı” *

Lagarde, Fransa’da L’ENA hors les murs dergisine “Paranın geleceği – Güveni korurken yenilik getirmek” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Tarihte paranın doğasının sosyoekonomik değişikliklere bağlı olarak değiştiğini belirten Lagarde, ancak bir değişim ve hesap birimi olarak işlevlerinin yüzyıllardır aynı kaldığını kaydetti.

Lagarde “Dijital bir avronun olası tanıtımı da dahil olmak üzere, paranın geleceğine giden yolculuğu etkileyen faktörleri anlamak için geçmişten önemli dersler çıkarılabilir.” dedi.

ECB Başkanı Lagarde, ekonomilerin daha uzmanlaşmış hale gelmesiyle, ticaretin daha gerekli hale geldiğini ve bunu kolaylaştırmak için evrensel bir değişim aracına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dijital çağa girerken, paranın yanı sıra mal ve hizmetlerin doğasının da hızla değiştiğini ifade eden Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü ve “kaydileştirme” sürecini hızlandırdığını belirtti.

Lagarde, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci de onli̇ne ve mağazalarda temassız ödemelere doğru bir kayma ile dijitalleşme yönünde bu eğilimi hızlandırdı.” dedi.

Avro Bölgesi’nde nakit olmayan ödemelerin artmaya devam ettiğini ve toplamda yüzde 8,1’lik yükselişle 98 milyara ulaştığını belirten Lagarde, gelecekte dijital avro çıkarmanın parasal bağımsızlık için zaruri hale gelebileceğine işaret etti.

Christine Lagarde, “Dijital avro devam eden Avrupa entegrasyon sürecinin bir simgesi olacak ve nihayetinde Avrupa’nın dijital ekonomilerini birleştirmeye yardımcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.