Alman bilim insanı Albert Einstein’ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı’na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris’teki açık artırmada yaklaşık 13 milyon dolara satıldı.

Paris’teki Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada, bilimsel bir el yazması belge için rekor fiyata ulaşıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 1915 yılında yayımlanan Genel Görelilik Kuramı’nın, yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir bilimsel aşama olduğu düşünülüyor.

Müzayedede satılan 54 sayfalık belge, kuramın formüle edildiği iki defterden birisi.

El yazması formüller 1913-1914 arasında Einstein ve İsviçreli meslektaşı Michele Besso tarafından kağıda döküldü.