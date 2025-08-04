Elon Musk, 29 milyar dolar ikramiye alacak

CNBC'nin haberine göre hisselerin, Musk’ın 2018 yılında onaylanan CEO ödeme planı kapsamında verildiği belirtiliyor.

Söz konusu belgede, Musk’ın bu kısıtlı hisselere sahip olabilmesi için hisse başına 23,34 dolar ödemesi gerektiği ifade edildi. Bu rakam, 2018 tarihli ödeme paketindeki kullanım fiyatıyla aynı seviyede bulunuyor.

2024 yılında Delaware eyaletinde görülen bir davada, Musk’ın bu ödeme planı iptal edilmişti.

Mahkeme, planın onay sürecinde Tesla yönetim kurulunun tarafsız ve adil davranmadığına hükmetmiş ve yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki paket geçersiz sayılmıştı.

Elon Musk, söz konusu karara mart ayında itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

Musk’ın savunmasında, alt mahkeme yargıcının birçok hukuki hata yaptığı ileri sürüldü.