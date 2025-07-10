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Elon Musk'tan Grok açıklaması var

Sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında yaptığı açıklamada, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Bu konu ele alınıyor" dedi.

09 Temmuz 2025 | 21:17
Elon Musk'tan Grok açıklaması var

Sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında açıklama yaptı. Musk X'ten yaptığı paylaşımda, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Aslında memnun etmeye ve manipüle edilmeye çok hevesliydi. Bu konu ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bu sabah saatlerinde Grok hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı.

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