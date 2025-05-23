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Emeklilik yaşı 2040 yılına kadar 70'e yükseltilecek

Danimarka, emeklilik yaşını 2040 yılına kadar aşamalı olarak artırarak 70'e çıkarmaya hazırlanıyor.

23 Mayıs 2025 | 11:55
Emeklilik yaşı 2040 yılına kadar 70'e yükseltilecek

The Local gazetesinin haberine göre, Danimarka'da emeklilik yaşının kademeli olarak artırılmasını öngören yasa, 21 "hayır" oyuna karşı 81 "evet" oyuyla parlamentodan geçti.

Ülkede halihazırda 67 olan emeklilik yaşı, yeni yasa kapsamında aşamalı olarak artırılarak 2030'da 68'e, 2035'te 69'a ve 2040'da 70'e yükseltilecek.

70 yaşında emekli olma hakkı, 31 Aralık 1970'ten sonra doğan vatandaşlar için geçerli olacak.

Danimarka, emekli olma yaşının 70'e yükseltilmesiyle Avrupa'da emeklilik yaşının en yüksek olduğu ülke konumuna gelecek.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) "Better Life Index" verilerinde, Danimarka'da ortalama yaşam süresi 82 olarak gösteriliyor.

Emeklilik yaşının artırılmasına karşı çıkan halkın, başkent Kopenhag'da sendika destekli protestolar düzenlediği aktarıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2024'te konuya ilişkin açıklamasında, emeklilik yaşındaki bu kademeli artış sisteminin yeniden müzakere edileceğini söylemiş ve partisinin bakış açısına göre "insanlara sürekli bir yıl daha çalışmaları gerektiğini söylemenin kabul edilemez olduğunu" ifade etmişti. AA

 

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