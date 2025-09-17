Euro Bölgesi'nde enflasyon hızı yavaşladı

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre manşet enflasyon beklentilerin altında kalarak hafif bir soğuma sinyali verirken, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun sabit kalması, fiyat baskılarının devam ettiğini gösteriyor.

Ağustos ayında Euro Bölgesi'nde yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki ayki %2,1'lik seviyesinden %2,0'ye geriledi. Bu rakam, %2,1 olan piyasa beklentilerinin hafifçe altında gerçekleşti. Aylık bazda ise TÜFE, %0,2'lik beklentiye karşılık %0,1 artış kaydetti.

Gıda ve enerji gibi volatil kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek TÜFE'de ise yıllık artış %2,3 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, beklenti ve bir önceki ayın seviyesiyle aynı oldu. Aylık bazda ise çekirdek TÜFE, %0,3 artarak piyasa beklentilerini karşıladı.

Veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararları için karışık bir tablo sunuyor. Manşet enflasyondaki yavaşlama AMB'ye bir miktar rahat nefes aldırsa da, çekirdek enflasyonun yapışkan bir seyir izlemesi, fiyat istikrarına yönelik endişelerin tam olarak giderilemediğini gösteriyor. Bu durum, AMB'nin faiz indirimi takvimine ilişkin temkinli duruşunu sürdürmesine neden olabilir.