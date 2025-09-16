Borsada bugün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (16 Eylül)

Açıklama şöyle:



DOF Robotik Sanayi A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Oklahoma Bilim Müzesi ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza atmıştır. Anlaşma kapsamında, müze içerisinde sergilenecek geliştirilmiş robotik sistemler ve zenginleştirilmiş içeriklerle desteklenen, yeni nesil uzay deneyimlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi planlanmaktadır.

Smithsonian Enstitüsü tarafından desteklenen Oklahoma Bilim Müzesi, 40.000 m²'lik alanı ve zengin içerikleriyle ABD'nin önde gelen kurumları arasında yer almakta ve her yıl 500.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek projeler, benzeri merkezlerde daha önce uygulanmamış, türünün ilk örneği olacak yenilikçi atraksiyonları içerecektir.

Dünya genelinde aynı kategoride faaliyet gösteren 5.000'den fazla merkez bulunmakta olup, bu merkezler eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren alanlarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Global ölçekte ziyaretçi sayıları her yıl yaklaşık %50 oranında artış göstermektedir.

İş birliği sözleşmesinin mali büyüklüğü ise ilerleyen dönemde netleşecektir.