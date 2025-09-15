İnşaat devi milyar dolarlık yeni proje duyurdu

Enka İnşaat'tan bugün (15 Eylül) KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

14 Eylül 2025 tarihinde ENKA, TOTALENERGIES EP RATAWI HUB ile, TotalEnergies tarafından yürütülen "Gas Growth Integrated Project (GGIP)" kapsamında Irak'ın Basra bölgesinde "Associated Gas Upstream Project (AGUP )Phase 2" için yapılacak Merkezi İşleme Tesisi'nin mühendislik, tedarik, temin, inşaat ve devreye alma işlerini kapsayan bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 1 milyar ABD dolarını aşmakta olup, projenin 3 yıldan kısa bir sürede devreye almaya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.

