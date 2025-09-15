ARA
DOLAR
41,29
-0,11%
DOLAR
EURO
48,62
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4868,24
0,47%
GRAM ALTIN
BIST 100
11000,26
6,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İnşaat devi milyar dolarlık yeni proje duyurdu

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bugün KAP'a 'yeni proje' açıklaması yaptı.


İnşaat devi milyar dolarlık yeni proje duyurdu

Enka İnşaat'tan bugün (15 Eylül) KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

14 Eylül 2025 tarihinde ENKA, TOTALENERGIES EP RATAWI HUB ile, TotalEnergies tarafından yürütülen "Gas Growth Integrated Project (GGIP)" kapsamında Irak'ın Basra bölgesinde "Associated Gas Upstream Project (AGUP )Phase 2" için yapılacak Merkezi İşleme Tesisi'nin mühendislik, tedarik, temin, inşaat ve devreye alma işlerini kapsayan bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 1 milyar ABD dolarını aşmakta olup, projenin 3 yıldan kısa bir sürede devreye almaya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL