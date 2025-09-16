ARA
DOLAR
41,31
0,18%
DOLAR
EURO
49,06
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
4903,01
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
11182,96
1,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada yarın bir temettü, bir bedelsiz var (17 Eylül)

Borsada yarın bir temettü, bir bedelsiz var (17 Eylül)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 1 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın yani 17 Eylül... Sermaye artırımı yapacak 1 şirkette de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.


Son Güncellenme:
Borsada yarın bir temettü, bir bedelsiz var (17 Eylül)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

BİM bu yıl 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü açıkladı. İlk iki taksit net 3,4 TL, son taksit ise 4,25 TL. Eylül ayında şirket 2. taksit temettü ödemesini yapıyor. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Eylül. Ödeme tarihi ise 19 Eylül olarak açıklandı. Son taksit Aralık ayında ödenecek.

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SAMAT)

Şirket SPK'dan yüzde 207,10382 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 17 Eylül olarak açıklandı.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL