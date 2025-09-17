Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son durum: Çalışanların gözü anlaşmada

2022 yılında çalışanlara 25 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Ancak son günlerde, Vakıfbank'ın ilk teklifini 97 bin TL'ye yükselttiği iddiaları gündeme geldi. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, promosyon miktarının 100 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.