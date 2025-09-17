Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son durum: Çalışanların gözü anlaşmada

Sendikalar, bu teklifi yetersiz bularak beklentilerini Bakanlığa iletti ve en az 150 bin TL'lik bir ödeme talep etti.
1 Bakanlık ve Sendikalardan Açıklamalar
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, sürecin devam ettiğini ve çalışanların beklentilerini karşılayacak bir anlaşma için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Sendikaların talepleri arasında, promosyonun yıllık enflasyona göre güncellenmesi, bankacılık işlemlerinin ücretsiz olması ve personele özel düşük faizli kredi imkanları da yer alıyor.
2 25 Bin TL Promosyon Ödemesi Yapılmıştı
2022 yılında çalışanlara 25 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Ancak son günlerde, Vakıfbank'ın ilk teklifini 97 bin TL'ye yükselttiği iddiaları gündeme geldi. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, promosyon miktarının 100 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
3 Ödeme Takvimi ve Personel Talepleri
Adalet Bakanlığı personelinin promosyon ödemelerinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanacak ihale süreciyle birlikte Ekim ayında hesaplara yatırılması hedefleniyor.
Adalet-Sen'in talepleri şöyle:
- Tek seferde ve peşin olarak en az 150.000 TL ödeme.
- Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması.
- Yıllık enflasyon farkına göre revize edilebilir bir anlaşma.
- EFT ve havale gibi işlemlerden ücret alınmaması.
- Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli ve faizsiz kredi paketleri.