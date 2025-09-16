Astor Holding'den pay satış açıklaması

Astor Holding, KAP'a yaptığı açıklama ile Astor Enerji A.Ş.’de sahip olduğu 80.000.000 adet B Grubu payın satışa sunulacağını duyurdu. Söz konusu paylar, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 8,02’sine karşılık geliyor.

Bugün 'Kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay satışı işleminin başlatılması hakkında' yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz pay sahiplerinden Astor Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

Astor Holding A.Ş. ("Astor Holding"), Astor Enerji A.Ş.'de ("ASTOR") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %8,02'ine tekabül eden, 80.000.000 adet B Grubu paylarının satışa sunulmasını ("İşlem") duyurmaktadır.

İşlem, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. İşlem'de pay başına fiyat, derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemi ile belirlenecektir. Astor Holding, İşlem'in şartlarını ve zamanlamasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. ASTOR, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlem'e ilişkin olarak Astor Holding'e, Citigroup Global Markets Limited ("Citi") ile HSBC Bank plc ("HSBC") Eş Global Koordinatörler ve Talep Toplayıcılar ("Koordinatörler") sıfatıyla ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise Tek Yurt içi Koordinatör ve Talep Toplayıcı sıfatıyla hizmet verecektir.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 17 Eylül 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 18 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 22 Eylül 2025 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir.

Astor Holding paylarının tamamı Feridun Geçgel ve (ASTOR'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Enver Geçgel'e aittir. İşlem'e konu payların tamamının satılması halinde İşlem sonrasında, Astor Holding'in ASTOR'daki pay sahipliği oranı ile ASTOR'un halka açıklık oranının sırasıyla %6,99 ve %35,76 olması beklenmektedir. Feridun Geçgel, ASTOR'daki %57,25 doğrudan payı da dahil, toplamda ASTOR'un doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık %60,74 oranında pay sahibi olmayı sürdürecektir. Böylece, Feridun Geçgel ASTOR'un çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecektir.

Astor Holding ve Feridun Geçgel, İşlem sonrasında ASTOR nezdindeki payları için, mutat istisnalar ile Koordinatörler'in izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, Koordinatörler'e karşı İşlem'in tamamlanmasını takip eden 180 günlük süre için pay satmama taahhüdü üstlenmiştir.



FERİDUN GEÇGEL VE ASTOR HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

KAP'a yer alan bir diğer açıklamada ise "Şirketimiz kontrol sahibi pay sahibi Feridun Geçgel ve pay sahibi Astor Holding A.Ş.'den aşağıdaki açıklamayı almıştır" denildi. Açıklama şöyle:



16 Eylül 2025 tarihinde, Astor Enerji A.Ş. ("Astor") pay sahiplerinden Astor Holding A.Ş., Astor'un Yönetim Kurulu başkanı ve kontrol sahibi pay sahibi olan Feridun Geçgel'den, her biri pay başına 118 TL değer üzerinden 99.800.000 adet B Grubu Astor payını iktisap etmiştir. Devre konu bu paylar, Astor'un toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %10'una tekabül etmektedir.



Astor Holding A.Ş., tamamen Feridun Geçgel ve (Astor Yönetim Kurulu başkan yardımcısı) Enver Geçgel'e aittir. Bu devir üzerine Feridun Geçgel, Astor'daki %57,25 oranındaki doğrudan pay sahipliği dahil, Astor'da doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık %64,24 oranında pay sahibi olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda Feridun Geçgel, Astor'un yönetim kontrolüne sahip olmayı sürdürmektedir.

