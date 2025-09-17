AFAD'dan memurlara yönelik yeni sınav: Tarihler ve detaylar belli oldu

Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin kariyerinde ilerlemesini sağlayacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Sınav başvuru ve uygulama takvimi

Sınav için başvurular 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını sadece sinav.afad.gov.tr adresi üzerinden, Başkanlığın kurumsal ağına bağlı bilgisayarları kullanarak elektronik ortamda yapacak. Başka bir yolla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Adayların birden fazla kadro için başvuru yapmasına izin verilmeyecek, sadece bir unvan için talepte bulunabilecekler.

Yazılı sınav başvuru kayıt işlemleri 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra, yazılı sınav 20 Aralık 2025'te eş zamanlı olarak Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 7 Şubat 2026'da duyurulacak.