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Euro Bölgesi'nde enflasyon piyasa beklentilerine paralel

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 olarak belirlendi.

01 Ekim 2024 | 15:31
Euro Bölgesi'nde enflasyon piyasa beklentilerine paralel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e indi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Piyasa beklentileri de eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6 geriledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık 0,1 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon eylülde Belçika'da yüzde 4,5, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 3,2, Yunanistan ve Hırvatistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,5, İtalya'da yüzde 0,8 oldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

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