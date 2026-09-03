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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları beklentileri aştı

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının temmuz ayındaki seyri belli oldu. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayına göre yüzde 1,6 artış kaydetti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları beklentileri aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,8 arttı.

Piyasa beklentisi yüzde 1,2 yükseleceği yönündeydi

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,2 yükseleceği yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının aylık bazda yükselmesinde enerji fiyatlarındaki yüzde 5,6'lık artış etkili oldu.

AB üyeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 4,3 ile İrlanda’da, yüzde 3 ile İspanya ve İtalya'da arttı. Aylık ÜFE, temmuzda Estonya'da yüzde 3,3, Finlandiya'da yüzde 1,6 ve İsveç'te yüzde 1,1 azaldı.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda İrlanda'da yüzde 14,8, Litvanya'da yüzde 12,9 ve Bulgaristan'da yüzde 12,5 yükselirken, Lüksemburg'da yüzde 7,3 geriledi.

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